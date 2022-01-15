Два зятя Нурсултана Назарбаева освободили руководящие посты в крупных компаниях

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15 января 2022, 16:01

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Зятья бывшего президента Казахстана покинули свои посты в крупных компаниях страны.



Как сообщает госфонд «Самрук-Казына», по собственному желанию покинул пост председателя правления компании «КазТрансОйл» Димаш Досанов, который приходится мужем младшей дочери Назарбаева — Алии.



Еще один зять экс-президента Кайрат Шарипбаев покинул руководящий пост компании «QazaqGaz». Подробности пока неизвестны.

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