В Челябинской области продолжает расти количество самозанятых

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8 февраля 2022, 06:40 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Объем налоговых платежей от этой категории южноуральцев вырос в 11 раз.

Результаты работы региональной налоговой службы в прошлом году стали главной темой встречи, которую губернатор Алексей Текслер провел с руководителем УФНС России по Челябинской области Михаилом Бирюком.

Глава региона отметил регистрации самозанятых. Также в 11 раз вырос объем платежей от этой категории граждан, эти средства направлены в муниципалитеты.

По словам Алексея Текслера, с помощью специального налогового режима можно легализовать бизнес, а также обращаться за мерами господдержки, предусмотренными национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство».

В ходе встречи было отмечено, что казна региона и территорий в 2021 году пополнялась выше плановых ожиданий. Это свидетельствует о том, что экономика Челябинской области преодолела трудности, вызванные пандемией коронавируса. Дополнительные средства, поступившие от налогоплательщиков, были направлены на снижение долга, борьбу с пандемией и оказание помощи нуждающимся отраслям.