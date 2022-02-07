Стоимость нефти выросла как во время крымской весны

Стоимость барреля нефти плавно приближается к показателю в 100 долларов. Такая же цена на чёрное золото фиксировалась перед присоединением Крыма к России.
Повышению стоимости способствуют консолидированные действия стран-экспортёров, которые контролируют рынок. Несмотря на пандемию, спрос на энергоносители в мире продолжает расти. Разговоры о снятии с Ирана «ядерных санкций» пока не увеличили поставки на мировой рынок. Российские эксперты не исключают роста нефти до 115 долларов за баррель к декабрю.
Цену на энергоносители подстёгивает истерия о военной угрозе со стороны России в адрес Украины. Помимо этого из-за сильнейшего шторма в Техасе американские компании вынуждены ограничить поставки нефти на мировой рынок. Нехватка топлива ощущается во всех концах света. При опустошении резервуаров у крупных потребителей, США согласятся на снятие некоторых санкций с Ирана. Это позволит вывести на рынок дополнительный объём нефти.
Пока страны ОПЕК+ вынуждены увеличить суточную добычу до 400 тысяч баррелей. В России такое решение встретили положительно. Москва получает возможность восстановить уровень сокращённого в пандемию объёма добычи.
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