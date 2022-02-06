Посол ФРГ в Польше Фрайтаг заявил, что «Северный поток – 2» не запустят в случае эскалации на Украине

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6 февраля 2022, 14:31 Источник: Rzeczpospolita

Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг в рамках разговора с журналистами заявил, что Германия откажется вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Арндт Фрайтаг в ходе беседы с представителями издания Rzeczpospolita подчеркнул, что в настоящий момент наблюдается "огромная концентрация российских войск вокруг Украины", причем цель данного шага неизвестна.

Посол ФРГ в Польше также отметил, что не может представить, чтобы газ шел по трубопроводу "Северный поток – 2", если российская сторона вторгнется на украинскую территорию.