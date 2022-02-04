Эрдоган заявил, что Турция готова использовать израильский газ внутри страны и доставлять его в Европу

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4 февраля 2022, 14:54 Источник: NTV

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Xinhua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что Анкара готова применять внутри страны добываемый Израилем в Восточном Средиземноморье газ, а также доставлять его на территорию Европы.

Эрдоган подчеркнул 4 февраля, что намерен обсудить тему доставки израильского газа в Европу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, который может в марте текущего года посетить Анкару.

Кроме того, по словам турецкого лидера, вышеуказанный вопрос будет находиться на повестке в рамках переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.