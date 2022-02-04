За год Польша переплатила за российский газ почти в три раза больше, чем отсудила в арбитраже у «Газпрома»

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4 февраля 2022, 07:12 Источник: "Экономика сегодня"

PGNiG, Jaap Arriens/globallook.com

Переплата Польши за российский газ в 2021 году оказалась почти в три раза больше, чем ее газовая компания PGNiG выиграла в 2020 году в Стокгольмском арбитраже у «Газпрома», пишет агентство "Экономика сегодня".

Два года назад PGNiG подала иск в суд с требованием привязать цену на газ к спотовому рынку: биржевая стоимость газа была тогда дешевле, чем по долгосрочным контрактам с «Газпромом». Суд был выигран. Российский концерн заплатил полякам солидный штраф. Однако в прошлом году спотовый газ рекордно подорожал, и «Газпром» с лихвой компенсировал издержки. По расчетам эксперта по энергетике Бориса Марцинкевича, «Газпром» «отыграл» почти втрое больше.

«Польша, которая в 2020 году блистательно победила "Газпром" в Стокгольме – "Газпром" выплатил 1,5 млрд долларов по решению арбитража, – подвела итоги 2021 года для самой себя. Каковы же результаты этой победы? Великолепные: они считают, что перерасход на закупку газа по сравнению с прежней формулой составил 4 млрд долларов. На мой взгляд, блистательный результат. 1,5 млрд долларов выиграли, 4 млрд долларов отдали», - подсчитал Марцинкевич.

В настоящее время Польша, пока безуспешно, пытается вернуться к старой формуле расчетов за газ.

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