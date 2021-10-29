Польша доплатит «Газпрому» больше, чем заработала через арбитраж

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

29 октября 2021, 14:54 Источник: masterok.livejournal.com

Нынешняя формула цены, которой долго добивалась польская госкомпания, привела к тому, что за зиму «Газпром» дополнительно заработает на Польше столько, что эти деньги покроют всю компенсацию, которую российской компании пришлось выплатить PGNiG в прошлом году по решению Стокгольмского арбитража.

Однако Польше наглости не занимать, они не растерялись и PGNiG направила в «Газпром» заявку на пересмотр цены по долгосрочному контракту в сторону снижения.

«Крайне удивительно видеть подобные просьбы именно от Польши, — считает аналитик ФГ „ФИНАМ“ Сергей Кауфман. — В прошлом году PGNiG выиграла суд с „Газпромом“, по результатам которого цена газа в контрактах с газовым гигантом была изменена, чтобы больше учитывать рыночные цены. При этом пересмотр носил в том числе ретроспективный характер, так как учитывал поставки с 2014 года. Теперь, когда спотовые цены находятся на исторических максимумах, PGNiG демонстрирует непоследовательность в своей стратегии и просит снизить цены в контрактах».

Неоднозначности данной просьбе добавляет и тот факт, что Польша регулярно выступает против реализации проектов «Газпрома» (в частности, «Северного потока — 2»), а также планирует заменить российский газ американским СПГ и поставками из Норвегии, замечает эксперт: «В такой ситуации сложно ожидать уступок от „Газпрома“, если только Польша не поменяет своего решения насчет продления текущего контракта, который заканчивается в конце следующего года».

В марте прошлого года польская PGNiG через Стокгольмский арбитраж не только изменила формулу цены, но и получила компенсацию за переплату за газ по формуле с нефтяной привязкой с 2014 года — $1,5 млрд. При нынешних ценах на газ в Европе же Польше придется этой зимой, по сути, вернуть всю "компенсацию" в виде более высоких платежей.

Разница в цене газа с нефтяной привязкой и спотовой составляет сейчас не менее $510 за тысячу кубометров. Так, «Интерфакс» сообщает со ссылкой на ФАС о $280 за тысячу кубов топлива, в цене которого учитывают только стоимость нефтяной корзины. В то же время для Польши цена может формироваться по одной из формул, которые сейчас применяет для Европы «Газпром».

Например, стоимость топлива на 70% состоит из биржевой цены, а 30% — по котировкам нефтяной корзины. По таким условиям сейчас платит Молдавия — $790 за тысячу кубометров.

По данным «Газпрома», с октября 2020 года по апрель 2021 года Польша импортировала 5 млрд кубометров российского газа. Показатели текущего октября показывают, что поставки российского газа идут с превышением, и зимой у страны не будет альтернативных источников, которые смогут заменить российский газ. Таким образом, в этот отопительный сезон затраты Польши на газ могут составить не менее $3,95 млрд, а переплата при сравнении с ценой с нефтяной привязкой — $2,55 млрд.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач полагает, что польская PGNiG может заплатить и больше, если у нее прямая привязка к немецкому хабу. «Судя по ценовой динамике, поляки заплатят дополнительно гораздо больше, чем получили в прошлом году за 5 лет», — считает эксперт.

Он также сомневается, что «Газпром» согласится на пересмотр цены в сторону снижения

«Поляков можно поздравить, они добивались изменения формулы цены на спотовую привязку и теперь пожинают плоды. Ситуация на рынке действительно изменилась, но в этих условиях можно говорить только о наценке, а не о скидке», — говорит замдиректора ФНЭБ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости