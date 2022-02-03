The Economist представил «индекс бигмака»: рубль является самой недооцененной валютой в мире

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3 февраля 2022, 10:31 Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

Журнал The Economist представил январский «индекс бигмака». Согласно этому индексу, российский рубль недооценен на 70 процентов, и его «справедливый» курс должен составлять около 23 рублей за доллар США.

В США бигмак стоит $5,81 (около 444 рублей). В России — 135 рублей, в долларах - 1,77. По этой схеме справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 руб. за доллар.

Российская валюта заняла последнее место в общем списке и стала самой недооцененной.

Недооцененными валютами, как и российский рубль, определены турецкая лира (67,9%); индонезийская рупия (59,3%); малайзийский ринггит (58,9%); румынский лей (58,5%) и украинская гривна (58,1%).

«Индекс бигмака» был впервые опубликован в The Economist в 1986 году. Индекс был создан редакцией издания для упрощенной оценки покупательной способности разных валют.

Авторы исследования берут за основу стоимость бигмака в разных странах мира и сравнивают его с курсом валют и делают вывод, какие валюты переоценены, какие недооценены. Бигмак представлен в виде универсального продукта, который можно купить в большинстве стран. Подразумевается, что стоить он должен везде одинаково.

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