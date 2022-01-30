Глава регулятора ФРГ Хоман: для сертификации оператора «Северного потока-2» не хватает документов

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30 января 2022, 17:34 Источник: ТАСС

«Северный поток-2», Siegra Asmoel/globallook.com

Решение о сертификации оператора «Северного потока-2» вряд ли будет принято в первом полугодии этого года: для завершения процедуры недостает необходимых документов, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман.

«Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 подаст все необходимые документы. [...] Только когда они будут полностью предоставлены, мы сможем возобновить рассмотрение».

По словам Хомана, это «едва ли будет возможно в первом полугодии».

Газопровод «Северный поток-2» готов к эксплуатации, обе его нитки заполнены техническим газом. Однако процесс сертификации оператора был приостановлен Германией, так как потребовалась реорганизация в соответствии с законодательством страны: необходимо было создать в ФРГ предприятие -«дочку» и подать заявку на сертификацию от ее лица.

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