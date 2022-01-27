Эксперт Белогорьев назвал риски для сертификации «СП-2» после учреждения дочерней компании в Германии

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27 января 2022, 18:43 Источник: Свободная пресса

Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил, что после учреждения компанией Nord Stream 2 AG в Германии дочерней структуры Gas for Europe GmbH у Федерального сетевого агентства нет оснований откладывать сертификацию газопровода «Северный поток-2».

«Если документы будут поданы, то для сертификации немецкому регулятору в соответствии с регламентом потребуется не больше четырех месяцев»,- пояснил он газете «СП».

Белогорьев отметил, что к концу мая немецкий регулятор завершит сертификацию «Северного потока-2».

«… дальше будет еще четыре месяца у Европейского союза - Европейская комиссия намерена привлекать регулирующие органы других стран - членов ЕС. Но к 1 октября ответ должен быть дан»,- продолжил эксперт.

Он добавил, что создание компании Gas for Europe GmbH отвечает требованию, связанному с формированием независимого оператора, а потому вряд ли могут быть «какие-то принципиальные сюрпризы». При этом Белогорьев уточнил, что деятельность этой организации не должна представлять риски для газоснабжения стран-членов ЕС. Также специалист напомнил, что дочерняя компания получает в собственность и управление лишь немецкий участок трубопровода.

«Получается, что основной частью газопровода продолжит владеть Nord Stream 2 AG, а точкой продажи, по видимости, будет вход в немецкий участок. А это создает некие правовые коллизии с точки зрения дальнейшего распределения мощности газопровода. Условно говоря, до немецкого участка „Газпром“ сможет поставлять 100% газа, а дальше он „натыкается“ на третью газовую директиву, которая предусматривает только 50% мощности, плюс еще 40% должны быть распределены на аукционе по долгосрочным контрактам, а 10% - по краткосрочным»,- разъяснил аналитик.

Белогорьев не понимает, как «Газпрому» удастся использовать вторые 50% мощности, которые должны быть открыты для доступа третьих сторон.

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