Экономический пессимизм в России: прогнозы МВФ

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 января 2022, 18:09 Антон Дубровский, Журналист Источник: Независимая Газета

Фото: ИА REGNUM/Дарья Антонова

Социологические опросы говорят о том, что за прошедшие 20 лет экономика РФ изменилась не в лучшую сторону. На улучшение экономической ситуации сегодня в стране надеется лишь около 1/3 населения. РФ находится в состоянии стагнации уже длительное время. Международный валютный фонд (МВФ) в своем новом экономическом обзоре не дает никаких утешительных прогнозов в этом направлении. Во вторник им дан прогноз о темпах развития России на ближайшие 2 года. По этому прогнозу РФ в 1,5 - 2 раза будет отставать от средних мировых темпов развития.



Отмечается, что и вся экономика в мире в начале 2022 года ослабила позиции по сравнению с прогнозами. «По мере распространения штамма «омикрон» COVID-19 страны вновь ввели ограничения на передвижение. Рост цен на энергоносители и перебои с поставками привели к более высокой инфляции, чем предполагалось, особенно в США и во многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах», – отметил МВФ.



МВФ считает, что уровень инфляции и дальше будет повышаться. Ожидается, что в 2022 году инфляция будет в среднем на уровне 5,9% в развивающихся странах и на уровне 3,9% в странах с развитой экономикой.



Для того чтобы замедлить рост цен, центральные банки вынуждены будут ужесточить свою политику. МВФ считает, что уже в марте Федеральная резервная система США повысит ключевую процентную ставку, что может повредить некоторым странам с развивающимися экономиками. Они «могут столкнуться с бегством капитала», – предполагают в МВФ.



В результате прогнозы роста мировой экономики опустилась с 4,9 до 4,4%.



По нашей стране в МВФ вместо 2,9% прогнозируется рост на 2,8%, а на 2023 год - 2,1%. Снижение данных по России в 2022 году связано с плохим урожаем и усилением третьей волны.



По данным социологов исследовательского холдинга «Ромир», 20 лет назад улучшения своего материального положения ожидало почти 50% россиян, а в этом году – 35%. Число пессимистов стало больше. И если в 2001 году ухудшения своего материального уровня ожидало 4%, то сегодня это уже каждый 10-й. Происходят снижения экономического оптимизма.



Более оптимистично настроение у молодежи 25–34 лет - 47%, и 42% среди людей 35 - 44 лет. Если рассматривать регионы, то пессимизм свойственен людям в более густонаселенных частях страны. 16% населения Северо-Западного федерального округа и 14% Центрального ФО не верят в улучшение материального благосостояния в 2022 году. А вот население Сибирского, Южного и Уральского Федеральных Округов уверено в росте своего благосостояния в 2022 году в большей степени.



Отмечено также, что экономический оптимизм присущ гражданам с более высоким доходом. Если на одного члена семьи приходится доход от 25 тыс. руб., то 40% опрошенных из этой категории ждут улучшения своего материального положения.



Замечено также, что за 20 лет планирование россиянами покупки новой квартиры, перехода на новую работу не изменились. Переезд в новую квартиру сегодня ожидает 8% - 7%, 20 лет назад – 7%.



С 2001 года по 2010-й год доходы на душу населения увеличились в 6 раз. А за последние годы рост доходов населения фактически остановился. Так, с 2016 года по 2021-й год доход на душу населения возрос только в 1,4 раза.



Аналогичную ситуацию можно отметить в и темпах роста объема ВВП. Так, с 2001 по 2006 год он возрос в 3 раза, а с 2016 по 2020 год – только в 1,2 раза. Замедлился и рост инвестиций. Эксперты из Аналитического центра при правительстве РФ приводят такие цифры: «В реальном выражении в 2000 – 2008 годах они росли в среднем на 13% в год, а в 2009 – 2014 годах – уже на 1% в год».



Руководитель отдела макроэкономического анализа компании «Финам» Ольга Беленькая считает, что оптимистичному взгляду на будущее в 2001 году способствовало то, что российская экономика активно восстанавливалась после дефолта 1998 года и «…в 1999–2003 годах росла в среднем на 6,7% в год, инфляция снижалась с 36 до 12%, курс рубля c 2000 по 2003 год держался в достаточно узком диапазоне (27–32 руб. за доллар». Что касается сегодняшней ситуации, то Беленькая говорит: «С 2014 года российская экономика стагнирует, среднегодовой рост ВВП близок к 1%, реальные располагаемые доходы населения ниже, чем в 2013 году».



По мнению Ольги Беленькой, на «экономические настроения населения негативно влияет высокая инфляция. По данным Росстата, в прошлом году она составила 8,4%, что стало максимумом с 2015 года, а ощущаемая населением инфляция, согласно опросу инФОМ, примерно в 2 раза выше – 17,7%. Курс рубля, обесценившийся к доллару за 2 года более чем на 25%, также не способствует экономическому оптимизму», – утверждает эксперт.



«Бурный рост российской экономики закончился в далеком 2008 году. Длительный период низких темпов экономического роста (который субъективно воспринимается как стагнация) – ведет к накоплению пессимизма в обществе», – продолжает тему Сергей Хестанов, советник гендиректора «Открытие Инвестиции».



Есть и другие точки зрения. Так, Павел Прохоров, научный сотрудник лаборатории РЭУ им. Плеханова считает некорректным сравнивать периоды 2001 и 2022 года.



«2001 год – начало периода активного роста, когда мы уже пережили негативные эффекты конца 1990-х и наблюдали расцвет экономики, который на тот момент длился уже несколько лет подряд. Поэтому и бизнес, и граждане смотрели в будущее с оптимизмом. А 2021 год – это постковидный период, уже второй год росла напряженность граждан, вызванная ковидными ограничениями, высокими уровнями заболеваемости и смертности», – считает он. Прохоров предлагает сравнивать уровень экономического оптимизма населения в периоды кризиса или в после кризисные. Он считает, что падение экономического оптимизма не удивительно в период роста безработицы, кризиса потребительской активности и сокращения совокупных доходов населения.



«В настоящий момент вряд ли можно говорить о том, что макроэкономические показатели РФ ухудшаются. Но они точно не демонстрируют феерического оптимизма», – считает Анна Бодрова, старший аналитик аналитического центра «Альпари». Она резюмирует: «На настроения россиян влияет также общий информационный фон и сохраняющиеся особенности структуры российской экономики. Наша экономическая система остается сырьевой. Отношения с Западом сохраняются напряженными и даже обостряются, стоимость кредитования растет, доходы, напротив, падают. Все вместе это мало способствует оптимизму».

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