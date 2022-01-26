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Путин попросил кабмин и Банк России прийти к единому мнению по криптовалютам

, 17:23 Источник: РИА "Новости"

Путин попросил кабмин и Банк России прийти к единому мнению по криптовалютам
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что попросил кабинет министров и Центробанк прийти к единому мнению по криптовалютам и рассказать о результатах.

Глава государства заявил, что знаком с дискуссией о регулировании криптовалют. По словам Владимира Путина, Банк России в данном случае не препятствует техническому прогрессу и внедряет в свою сферу деятельности новейшие технологии.

Российский лидер уточнил, что у ЦБ по криптовалютам есть своя позиция, которая связана с тем, что расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, причем прежде всего, для граждан.

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