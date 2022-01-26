Аналитик Коротченко призвал объявить экономические санкции военной агрессией против России

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 января 2022, 17:02

военный, pixabay.com

Аналитик, военный эксперт Игорь Коротченко в рамках разговора с журналистами днем в среду, 26 января, предложил объявить экономические санкции военной агрессией против Российской Федерации.

Игорь Коротченко заметил, что власти США вводят санкции, пытаясь "разрушить Россию", однако они должны четко осознавать, что в процессе и сами "могут быть уничтожены".

Аналитик, как сообщает ФБА "Экономика сегодня", призвал объявить санкции иностранных государств агрессией против России и прописать данный пункт в военной доктрине. По словам военного эксперта, это позволит Москве в качестве ответа на ограничения прибегнуть к серьезному военному реагированию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости