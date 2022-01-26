Американские сенаторы предложили законопроект, объявляющий экономическую войну РФ

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26 января 2022, 14:25 Антон Дубровский, Журналист Источник: Независимая Газета

Фото: istockphoto.com

Вашингтон, практически, готов ответить Москве на ее предложения по безопасности. Тем не менее в Конгрессе США идут дебаты о возможности применения новых рычагов давления на Россию. Предлагается новый законопроект - «матери всех санкций». Фактически, принятие этого законопроекта можно считать объявлением экономической войны стране.



На обострение международной обстановки подействовало то, что НАТО передвинуло свои войска к границам РФ и увеличило количество контингента в Европе. Москва ответила на это экстренными учениями Балтийского флота. Но в вопросе о причинах обострения у экспертов как российских, так и западных, единого мнения нет.



Хотя украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что на сегодняшний день угрозы российского вторжения в страну нет, политики продолжают дискутировать на эту тему.



В некоторых СМИ Запада появилась информация о том, что ситуация с Украиной скоро разрешится. Так, Агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что США готовы ответить на предложения по безопасности, которые Россия выдвинула в декабре 2021 года. Но вместо того, чтобы ответить на предложения по пунктам, как это предложил МИД РФ, в ответе будут перечислены только те позиции, в которых Запад может уступить России. Помимо этого, от России потребуются еще какие-то ответные уступки. Таким образом, первоначальные предложения Москвы о приеме всех предложений России или не приеме их полностью, Западом отвернуты. Сергей Рябков, замглавы МИДа, отметил, что на полном принятии предложений уже, фактически, не настаивают. Кроме этого, Bloomberg дал информацию о том, что США будут отвечать России и от имени ЕС. Об этом идут консультации между европейскими и американскими союзниками по НАТО.



Возможно, что ответ США России могут засекретить и не опубликовать, если на этом станет настаивать американская сторона. Об этом ранее говорил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Некоторые американские СМИ сообщают о возможности такого требования со стороны администрации Джозефа Байдена.



Верхняя палата американского Конгресса также может серьезно повлиять на ситуацию. Так, издание Politico прокомментировало встречу 4-х сенаторов-демократов и 4-х сенаторов-республиканцев по теме Акта о защите суверенитета Украины. Акт был представлен 13 января сенатором от штата Нью-Джерси Робертом Менендесом. Его подписали 25 сенаторов-демократов. Это законопроект о «матери всех санкций». Его предлагается ввести в действие, если Россия вторгнется в Украину. В законопроекте - меры против большей части членов правительства РФ, первичного и вторичного суверенного долга, добывающих отраслей промышленности, провайдеров специализированных финансовых услуг, системы SWIFT и даже президента РФ.



По сообщениям того же издания Politico, сенаторы предложили ввести в законопроект меры по оказанию помощи Украине (по линии безопасности) и наделить президента Байдена правом немедленного введения или отмены санкций без дополнительных согласований. Издание также утверждает, что пока сенаторы не пришли к единому мнению по поводу данного акта и переговоры по этому поводу будут долгими. Принятие законопроекта сейчас не может осуществиться, так как он не набрал необходимых 10-ти голосов республиканцев, которые выступают за санкции, но не такие радикальные.



Газета же Bild утверждает, что директор ЦРУ Уильям Бернс предложил ЕС обсудить санкции, касающиеся экспорта вооружений и сырья из РФ, что может нанести России ущерб на 50 млрд долл.



Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН отметил, что есть большая вероятность введения американских санкций, но если США не поддержит Европа, то российская экономика не сильно пострадает. Тем не менее, введение хотя бы только американских санкций по предлагаемому сенатором Робертом Менендесом акту резко поменяет характер диалога между РФ и США.



«Если США развернут дополнительные войска в Европе, если будут введены экспортные санкции, то сама фабула переговоров с РФ будет другой. Будет не до декабрьских российских предложений по безопасности. Может быть, администрация Байдена к этому дело и ведет», – считает Васильев.

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