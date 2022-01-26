Депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал слова Михаила Хазина об угрозе обесценивания сбережений россиян в феврале

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26 января 2022, 09:20 Источник: Говорит Москва

фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров прокомментировал прогноз экономиста Михаила Хазина о предстоящем в феврале «большом обвале», об угрозе обесценивания сбережений россиян в ближайшее время.

Фёдоров успокоил российских граждан - обесценивания денег не ожидается, депутат Госдумы объяснил - размер экспорта у России выше объёма импорта.

Днём ранее изменился курс доллара на Мосбирже. Курс американской валюты превысил 78 рублей впервые с 7 апреля.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» экономист Михаил Хазин сказал о существенном снижении покупательской способности денег россиян. По словам эксперта, Центробанк и Минфин не могут восстановить российскую экономику, поэтому постоянно приходится искусственно занижать курс рубля по отношению к основным мировым валютам.

Фёдоров заявил, что он не видит проблем с произошедшим с рублём. По его словам, Россия направляет за рубеж в два раза больше в денежном выражении товаров в моменте на Петербургской бирже, чем завозит из-за рубежа.

«На этой разнице формируется вся рублёвая масса РФ... Сегодня мы продаём больше, чем покупаем, и никакие санкции не уменьшат эту разницу. Санкции объявляют американцы и их союзники, а это - 10% человечества, остальные 90% будут нам продавать и покупать, тут никаких проблем не будет», - заявил Фёдоров. Он подчеркнул, что нужно провести экономическую реформу и «изменить конституционные основы ЦБ», чтобы наш рубль был независим от экспорта.

Ситуация с резким падением курса рубля связана с общим «пессимизмом» на мировых финансовых рынках, который вызван «информационной истерикой» со стороны Запада по поводу ситуации вокруг Украины, - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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