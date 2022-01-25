Байден назвал «большим активом» рекордную инфляцию в США

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал инфляцию, уровень которой в стране достиг рекордных семи процентов, большим активом. Об этом сообщили во вторник, 25 января, журналисты.
Ранее сообщалось, что сотрудник Fox News Питер Дуси в рамках брифинга перед заседанием Совета по конкуренции спросил у Джо Байдена, рассматривает ли он инфляцию как "политическую обузу" в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.
"Это большой актив! Больше инфляции!" – воскликнул американский лидер в ответ на вопрос сотрудника СМИ. После этого политик оскорбил журналиста.
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