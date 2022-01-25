Только по январским затратам в бюджете не хватает 500 млрд рублей

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 января 2022, 10:27

Российская экономика столкнётся с новыми вызовами, которые не учли чиновники. Даже пессимистический сценарий кабинета министров не имеет ничего общего с приближающейся реальностью.



Чиновники при формировании годового бюджета не предполагали, что доллар будет стоить выше 70 рублей. Равно, как и не предполагалось резкое увеличение инфляции. Всё это привело к удорожанию национальных проектов. Поэтому правительству придётся прибегнуть к внутренним заимствованиям. Только по январским затратам в бюджете не хватает 500 миллиардов рублей. Финансовый шторм заставляет чиновников всё чаще заглядывать в Фонд национального благосостояния. К непредвиденным военным расходам могут прибавиться другие неучтённые факторы экономики.



В случае военного конфликта России с Украиной рубль может обесцениться ещё на 20%. Деструктив в экономическую систему РФ вносит пандемия. Новые всплески заражений требуют финансовых затрат на лечение пациентов. Риски для экономики объясняются также высоким уровнем закредитованности малых и средних предприятий. Они взяли займы в период пандемии, не имея стабильного дохода.



В ООН прогнозируют затухание восстановления мировой экономики. Уровень глобального ВВП снизился уже до 4%, хотя годом ранее он составлял 5,5%.

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