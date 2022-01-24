Рентабельность активов южноуральских предприятий заметно выросла

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24 января 2022, 09:15 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По итогам января-сентября 2021 года она составила 11,66%.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» представил рейтинг регионов Уральского федерального округа по рентабельности активов крупных и средних предприятий. Индекс составлен на основе исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Челябинская область заняла первую строчку рейтинга. По данным на январь-сентябрь 2021 года рентабельность крупных и средних предприятий Южного Урала составила 11,66%, притом, что в аналогичном периоде 2020 года этот показатель составил 3,17%.

В тройке лидеров также оказались Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область. Рентабельность предприятий ЯНАО увеличилась с 0,16% до 9,97%, Тюменской области — с 0,54% до 9,02%.

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