Центробанк предложил запретить оборот криптовалюты в РФ, но не против того, чтобы россияне владели ею

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20 января 2022, 16:33 Источник: "Интерфакс"

Майнинг, Aleksey Bychkov/globallook.com

Банк России предложил ввести запрет на большинство операций с криптовалютой на территории РФ: майнинг, выпуск, обращение, обмен. Об этом говорится в консультативном докладе регулятора по криптовалютам.

По мнению ЦБ, широкое распространение криптовалют создает значительные риски для российского финансового рынка. При этом Банк России подчеркивает, что не запрещает гражданам владеть криптовалютой, но «в иностранных юрисдикциях».

«Мы не предлагаем ввести запрет на владение криптовалютами со стороны граждан. Это, естественно, возможно делать в иностранных юрисдикциях. Мы по-прежнему обращаем внимание, что криптовалюты несут значительные риски. Эти риски также связаны с приобретением криптовалюты в иностранных юрисдикциях, на иностранных криптобиржах: это и мошенничество, и сложности с отстаиванием своих прав»,- разъяснила позицию ЦБ директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что использование криптовалют грозит очень большими рисками, так как они ничем не обеспечены.

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