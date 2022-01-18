Экономист Иванов допустил, что резкое подорожание сладостей в России приведет к снижению спроса на продукцию
18 января 2022, 18:22
Экономист Евгений Иванов в рамках разговора с журналистами днем во вторник, 18 января, заявил, что резкое подорожание сладостей в России может привести к снижению спроса на данную продукцию.
Эксперт отметил, что итоговая стоимость кондитерских изделий в стране могла значительно вырасти в связи со скачками инфляции. Евгений Иванов в беседе с ФБА "Экономика сегодня" уточнил, что производители сладостей уже начали повышать цены, но предупредил, что резкое подорожание конфет, шоколада, пирожных и тортов может снизить спрос со стороны граждан.
Отметим, что ранее в пресс-службе Минсельхоза заявили, что в РФ не наблюдается тенденции к подорожанию сладостей, поскольку участники рынка имеют возможность сдерживать рост цен за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.
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