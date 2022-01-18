Южноуральским компаниям помогут наладить экспорт

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

18 января 2022, 07:18 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Агентство международного сотрудничества региона принимает заявки на сертификацию и продвижение на международных маркетплейсах. Получить меру поддержки могут субъекты малого и среднего предпринимательства.

Сегодня компаниям Челябинской области доступе выход на 79 международных площадок с господдержкой. Экспортеры могут получить помощь с регистрацией и продвижением на таких электронных торговых площадках как eBay.com, Alibaba.com, Tmall.com, Etsy.com, All.biz.

«Для бизнеса это бесплатно, — подчеркнул директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Валерий Денисенко. — Многие не верят, сомневаются, но это действительно так. Услуга финансируется из федерального бюджета. На одну компанию заложен лимит – 1 миллион рублей в год».

Также принимаются заявки на сертификацию. Услуга сертификации оказывается на условиях софинансирования: 80% оплачивает региональный Центр поддержки экспорта (в пределах 1миллиона рублей), 20% – компания.

Подробную информацию можно уточнить в Центре поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

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