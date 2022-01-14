Из Центробанка уходят два заместителя Эльвиры Набиуллиной

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14 января 2022, 17:29 Источник: РИА Новости

Банк России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Сразу два заместителя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной оставят в ближайшее время свои посты. Речь идет о Дмитрии Скобелкине и первом зампреде Сергее Швецове, говорится в пресс-релизе регулятора. Оба они, как следует из официальных сообщений ЦБ, «приняли решение продолжить свою карьеру вне Банка России».

Швецов покинет свой пост с 21 марта. «Сергей Анатольевич курировал новые для Центрального банка направления - защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность. Он не только успешно запускал новые проекты и направления работы, но и системно выстраивал их работу. У Сергея Анатольевича есть визионерский дар, способность смотреть на любую проблему под новым углом, находить неожиданные решения, вдохновлять сотрудников»,- приводит пресс-служба регулятора слова Набиуллиной.

Скобелкин уходит с 25 января 2022 года. Его пост займет глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев. Набиуллина отметила, что Скобелкин внес большой вклад в повышение прозрачности российской финансовой системы: объем сомнительных операций с 2013 года сократился в 26 раз.

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