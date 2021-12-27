Набиуллина: годовая инфляция в России по итогам 2021 года немного превысит 8%

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 декабря 2021, 21:37 Источник: ТАСС

Э. Набиуллина, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Годовая инфляция в России по итогам 2021 года немного превысит 8%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила эту информацию в интервью телеканалу "Россия-1" и отметила, что 8% - это больше цели в 4%.

Глава ЦБ уточнила данные в ценах - продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты - на 19,4%.

По словам Набиуллиной, в уходящем году дорожали автомобили, стройматериалы, но с сентября цена не просто замедлились, но и начали снижаться.

Глава ЦБ также сообщила, что Банк России отмечает некоторое повышение ставок по ипотеке, но рост ставок по кредитам будет ниже, чем рост инфляции и ключевой ставки,- передает ТАСС.

Рассказывая о ценах на жилье, Набиуллина дала прогноз, что рост цен на квартиры должен серьезно замедлиться.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости