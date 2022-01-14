Южноуральцы стали чаще расплачиваться банковскими картами

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

14 января 2022, 13:28 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Однако за некоторые товары и услуги жители региона предпочитают рассчитываться наличными деньгами.

Соотношение наличного и безналичного оборота в регионе существенно изменилось за последние 10 лет. Об этом рассказали участники онлайн пресс-конференции, которая прошла сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс».

«По итогам 9 месяцев 2011 года доля безналичных расчетов в розничном обороте занимала всего лишь 9%, а по итогам 9 месяцев 2021 года — уже 73%. Эта тенденция соответствует общероссийскому и общемировому тренду», — прокомментировала начальник отдела платежных систем и расчетов челябинского Отделения Банка России Людмила Панина.

По словам руководителя Челябинского регионального методического центра по финансовой грамотности, доцента кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Ирины Кетовой, безналичный расчет наиболее распространен в салонах красоты, фитнес-центрах, цветочных магазинах, магазинах одежды, предприятиях общественного питания, автосервисах. А наличный часто применяется для оплаты услуг туристических агентств, покупки табачной и алкогольной продукции, строительных материалов.

Основными рисками при расчетах банковскими картами являются потеря, кража и компрометация карты и ее секретных данных. Избежать их поможет строгое следование правилам безопасного использования карты. Не менее важно знание аспектов финансовой грамотности.

Южноуральцам, предпочитающим наличный способ расчетов, не стоит переживать, что эту форму вытеснит безнал. Эксперты уверяют: оба способа оплаты будут существовать параллельно, чтобы каждый мог выбрать наиболее удобный для себя.

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