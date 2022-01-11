В этом году российские власти усилят контроль над финансами граждан

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11 января 2022, 23:41 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Теневая экономика является проблемной тематикой для российских властей. По недавним подсчётам, количество самозанятых в РФ достигло 3.5 миллиона человек, что в 2 раза больше, чем в начале 2021 года.

Эксперты отметили, что увеличение числа самозанятых связано непосредственно с перетоком индивидуальных предпринимателей в новый режим. В этом году власти РФ обещают утвердить целевые показатели по сокращению теневой занятости в регионах. План мероприятий по поручению президента, сокращающий теневую занятость на 2022-2024 годы, уже был утверждён. Об этом сообщили в администрации вице-премьера Татьяны Голиковой. Целевые показатели и методические рекомендации регионов планируется утвердить уже в январе 2022 года. Проект закона по определению «теневой занятости» должен быть разработан до конца 1-го полугодия 2022 года. В работе будут задействованы силы МВД, Генпрокуратура, Минтруд, ФНС, Роструд и региональные представительства.

Правда не все так уверены в скорейшей реализации программы борьбы с «теневым сектором». Многие аналитики считают, что финансовый контроль властей за населением будет усиливаться, но при этом, не сразу. Как отметил в свою очередь гендиректор «Универ Капитал» Асхад Сагдиев, этому очень способствует развитие систем электронных платежей и постепенное перетекание в эту сферу большей доли расчётов. Однако эксперты сомневаются в том, что тотальный контроль будет введён очень скоро. Они полагают, что на его реализацию может уйти куда больше финансовых средств, чем планировалось ранее. Контролировать все поступающие доходы, а также сверять их с расходами – это по-настоящему титанический труд. Вычислительные мощности будут затрачены гигантские, а на это тоже нужны необходимые средства. Также данная операция требует разработки сложнейших программ, ошибки в которых недопустимы. А значит, придётся задействовать опытных кибернетиков.

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