Экономист Елена Ведута считает, что введение продуктовых карточек - это «позор»

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11 января 2022, 14:03

фото: pixabay.com

Заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ Елена Ведута прокомментровала заявление научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга о возможном введении в России продуктовых карточек.

Как объяснил Гринберг, необходимость введения продуктовых карточек может появиться из-за роста цен на продукты, и в этом нет ничего страшного, такие карточки есть даже в США.

Елена Ведута полагает, что продуктовые карточки - это «позор» и «повторение девяностых в худшем виде», - сообщает Общественная служба новостей.

По словам специалиста по стратегическому планированию, «в СССР, во время перестройки, люди верили, что чудо произойдет, а мы катимся вниз без перспектив». Как считает Ведута, все понимают, что будет лишь ухудшение экономической ситуации.

«Зачем вводятся такие карточки? Какие изменения мы сможем наблюдать?... Количество людей, вовлеченных в карточную систему, увеличивается. Не дай Бог, чтобы сбылись предсказания президента США Дональда Трампа сделать из России Северную Корею!»

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