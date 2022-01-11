Экономист Руслан Гринберг прокомментировал возможное введение в России продуктовых карточек

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11 января 2022, 07:42 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Ничего негативного в том, что в России введут продуктовые карточки, нет. Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг прокомментировал возможное введение в России продуктовых карточек.

Учёный-экономист пояснил, что в нашей стране рост цен на продукты может привести к необходимости вводить продуктовые карточки для малообеспеченных россиян.

Руслан Гринберг рассказал, что такая практика используется во многих странах. Он считает, что в Росси бояться этого не надо. Как отметил экономист, в сознании россиян продуктовая карточка — это позор.

"Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение", - цитирует РИА Новости Гринберга.

Научный руководитель Института экономики РАН заключил, что если в России рост потребительских цен продолжится или ускорится, то правительству придется субсидировать производство наиболее важных продуктов или же наступит необходимость вводить продуктовые карточки".

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