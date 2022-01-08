CNN: в администрации президента США опасаются негативных последствий антироссийских санкций для Запада

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8 января 2022, 14:00 Источник: CNN

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Специалисты Госдепа и Минфина США заявили, что американская администрация опасается, что жесткие санкции в отношении России могут грозить тяжелыми последствиями для экономики Штатов и их союзников.

Телекомпания CNN, ссылаясь на экспертов Государственного департамента и Министерства финансов США, отметила, что администрация Джо Байдена все еще не определилась с набором ограничительных мер, которые Вашингтон готов будет ввести в отношении Москвы при обострении ситуации вокруг Украины.

Журналисты уточнили, что санкции могут коснуться банковского и энергетического секторов РФ. Более того, рассматривается возможность ограничения доступа России к торговле долговыми обязательствами, отключения страны от международной межбанковской системы SWIFT, а также ужесточения мер экспортного контроля.

По данным CNN, некоторые представители администрации президента Соединенных Штатов Америки опасаются, что введение подобных жестких мер в отношении Российской Федерации может "бумерангом ударить" по США и их союзникам.

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