Зеленский призвал сенат США поддержать закон о санкциях против «Северного потока – 2»

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8 января 2022, 13:39 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 января, заявил, что Киев призывает Сенат Соединенных Штатов Америки поддержать закон о санкциях в отношении газопровода "Северный поток — 2".

Ранее журналисты сообщили, что сенаторы США в январе намерены 14 января провести голосование по вопросу введения санкций в отношении "Северного потока — 2". Чтобы вышеуказанный документ был принят, необходима поддержка шестидесяти сенаторов.

Владимир Зеленский отметил, что Украина просит всех своих друзей в американском Сенате поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы. Политик также выразил благодарность сенаторам Теду Крузу и Чаку Шумеру за согласие поставить вопрос остановки газопровода на голосование.

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