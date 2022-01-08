Зеленский призвал сенат США поддержать закон о санкциях против «Северного потока – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 января, заявил, что Киев призывает Сенат Соединенных Штатов Америки поддержать закон о санкциях в отношении газопровода "Северный поток — 2".
Ранее журналисты сообщили, что сенаторы США в январе намерены 14 января провести голосование по вопросу введения санкций в отношении "Северного потока — 2". Чтобы вышеуказанный документ был принят, необходима поддержка шестидесяти сенаторов.
Владимир Зеленский отметил, что Украина просит всех своих друзей в американском Сенате поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы. Политик также выразил благодарность сенаторам Теду Крузу и Чаку Шумеру за согласие поставить вопрос остановки газопровода на голосование.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.