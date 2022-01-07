Аналитик Юшков заявил, что жители Германии всегда довольно прагматично относились к сотрудничеству с РФ
7 января 2022, 16:40
Эксперт ФА при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил данные о том, что 60% граждан ФРГ поддерживают строительство "СП-2".
Игорь Юшков отметил, что жители Германии всегда довольно прагматично относились к сотрудничеству с РФ. Аналитик в разговоре с RT отметил, что, по мнению граждан ФРГ, работа "Северного потока – 2" внесет стабильность в поставки газа – чем больше топлива будет проходить, тем ниже будут цены, соответственно, тем меньше будут расти тарифы.
"Поэтому немцы здесь не то чтобы о России думают", – уточнил Юшков и добавил, что в большей мере они заботятся о собственном кошельке.
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