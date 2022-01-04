Макогон заявил, что «Газпром» снизил транзит газа через Украину до 52,5 миллиона кубометров в сутки

В начале нового года "Газпром" снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 миллиона кубометров в сутки, сообщил сегодня глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
По словам Сергея Макогона, в понедельник, 3 января 2022 года, транзит газа с территории Российской Федерации снизился до 52,5 миллионов кубометров в сутки, хотя забронированные объемы составляют 109,6 миллиона кубометров.
Глава компании "Оператор ГТС Украины" предположил, что во вторник падение транзита будет продолжаться, поскольку номинации по состоянию на начало газовых суток составляют около 50,5 миллионов кубометров в 24 часа. Макогон уточнил, что это будет минимальный уровень транзита с конца января 2020 года.
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