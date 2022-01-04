Обозреватель Daily Express Ашкенази заявил, что Путин в ситуации с газом «переиграл» Европу

Обозреватель Энтони Ашкенази написал в статье для издания Daily Express, что президенту России Владимиру Путину удалось "переиграть" Европу, договорившись увеличить поставки газа на территорию Китая.
Автор материала отметил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве трубопровода, возможные поставки газа по которому будут эквиваленты тем объемам, которые планировалось направить в Европу посредством "Северного потока – 2".
Энтони Ашкенази уточнил, что вышеуказанный договор способен удвоить экспорт в Китай– ежегодно в страну будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров газа по проектируемому крупному газопроводу "Сила Сибири – 2". Это происходит на фоне серьезного энергетического кризиса в Европе.
Обозреватель обратил внимание на то, что РФ готова поставлять европейским странам больше газа, однако этому препятствует приостановка сертификации "Северного потока — 2".
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