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4 января 2022, 09:16 Источник: Daily Express

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Обозреватель Энтони Ашкенази написал в статье для издания Daily Express, что президенту России Владимиру Путину удалось "переиграть" Европу, договорившись увеличить поставки газа на территорию Китая.

Автор материала отметил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве трубопровода, возможные поставки газа по которому будут эквиваленты тем объемам, которые планировалось направить в Европу посредством "Северного потока – 2".

Энтони Ашкенази уточнил, что вышеуказанный договор способен удвоить экспорт в Китай– ежегодно в страну будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров газа по проектируемому крупному газопроводу "Сила Сибири – 2". Это происходит на фоне серьезного энергетического кризиса в Европе.

Обозреватель обратил внимание на то, что РФ готова поставлять европейским странам больше газа, однако этому препятствует приостановка сертификации "Северного потока — 2".

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