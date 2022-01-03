Специалист по Европе Владимир Оленченко прокомментировал затягивание сертификации «Северного потока — 2»

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3 января 2022, 15:29

Проект «Северный поток — 2» сейчас представляет собой одну наиболее видимую точку противостояния между европейским и американским лобби в Европе. Эксперт Владимир Оленченко прокомментировал в затягивание сертификации газопровода.

По мнению аналитика, к членам европейского лобби можно отнести европейских политиков и общественных деятелей, которые убеждены в необходимости для Европы выступать самостоятельным центром силы и стремиться к выстраиванию отношений с Россией. По поводу проамериканского лобби Владимир Оленченко сказал, что такие политики привержены идее однополярного мира и курсу, который определяют Соединенные Штаты.

Аналитик в беседе с RT сказал: «С экономической точки зрения, европейские структуры, в основном германские, проигрывают в том, что, сдерживая введение в эксплуатацию «Северного потока — 2», они тем самым понижают конкурентоспособность Германии в целом. Говоря о конкурентоспособности, я имею в виду обрабатывающую промышленность и ЖКХ».

По его словам, «с точки зрения здравого смысла, европейцам надо было бы в сжатые сроки завершить сертификацию и введение в эксплуатацию «Северного потока — 2». С точки зрения проамериканского лобби, они будут это сдерживать». Как полагает аналитик, сроки сертификации проекта «Северный поток — 2» будут зависеть от противостояния двух лобби, от того, кому «удастся найти более сильную аргументацию, проявить более сильную волю, быть более последовательными в отстаивании европейских интересов.

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