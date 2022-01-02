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В 2021 году «Газпром» добыл максимальный объем газа за последние тринадцать лет

, 16:02 Источник: ТАСС

В 2021 году «Газпром» добыл максимальный объем газа за последние тринадцать лет
газопровод, Wang Jianwei/Xinhua

В 2021 году "Газпром" увеличил добычу газа на 62,2 млрд кубометров в сравнении с 2020 годом. Глава холдинга Алексей Миллер заявил, что этот показатель стал максимальным для компании за последние 13 лет.

Согласно последней информации, экспорт газа в страны дальнего зарубежья в прошлом году увеличился на 5,8 млрд кубометров и достиг 185,1 млрд кубометров, став четвертым по объему за всю историю "Газпрома".

Отмечается, что в 2021 году закупку российского трубопроводного газа нарастили пятнадцать стран мира. Максимальный прирост был обеспечен Германией (+10,5%), Турцией (+63%), а также Италией (+20,3%).

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