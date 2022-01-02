Депутат бундестага Нурипур призвал обсудить введение санкций против «СП-2» в случае «вторжения» РФ на Украину

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2 января 2022, 15:48 Источник: Funke

бундестаг, pixabay.com

Депутат бундестага от партии "Зеленые" Омид Нурипур в воскресенье, 2 января, призвал обсудить введение санкций в отношении проекта "Северный поток— 2" в случае "вторжения" РФ на территорию Украины.

Омид Нурипур подчеркнул, что газовый проект подобного масштаба всегда будет восприниматься как "что-то сугубо политическое", но при этом политика не может остановить процесс сертификации "Северного потока – 2". Депутат бундестага, однако, отметил, что если Россия вторгнется на Украину, то проект "стоит поставить под вопрос".

Также Нурипур уточнил, что если с правовой точки зрения с "Северным потоком – 2" все будет в порядке, то газопровод начнет функционировать.

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