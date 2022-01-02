Финансовые аналитики спрогнозировали рост банковских ставок по вкладам до 10% годовых

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2 января 2022, 10:11 Источник: РИА Новости

Центробанк, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Как предполагают финансовые аналитики, в 2022 году в России будет продолжаться рост ставок по банковским вкладам. Они могут достичь 10% годовых.

Размер процентов по вкладам напрямую зависит от ключевой ставки Центробанка. В декабре она в связи с высокой инфляцией повышена до 8,5% годовых. По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, уже в ближайшей перспективе розничные банки поднимут и ставки по депозитам.

«Сейчас средняя максимальная ставка по депозитам в рублях от топ-10 крупнейших банков составляет около 7,4%. Тенденция по ее росту в ближайшие два-три месяца сохранится. Возможен рост в пределах 8,5%. При этом ряд банков могут давать предложения по вкладам со ставками до 9,5-10%. Но эти уровни едва ли будут устойчивыми»,- заявил Василий Карпунин, «БКС Мир инвестиций».

По мнению Олег Шибанова, «Сколково-РЭШ», повышенные ставки по депозитам более 8% годовых можно ожидать в течение всего 2022 года. А заместитель правления банка «Зенит» Наталья Тутова полагает, что они приблизятся к отметке в 9,5-10%.

При этом аналитики отмечают: если прогноз Центробанка окажется верным, и инфляция к началу 2023 года снизится до 4%, рост депозитных ставок прекратится, а затем начнется их снижение.

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