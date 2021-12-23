Путин: если ЦБ не будет повышать ключевую ставку, в России может произойти как в Турции

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23 декабря 2021, 14:05

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции в четверг задали ряд вопросов по развитию экономики. Путин раскрыл, что предприниматели, представители реального сектора экономики высказывают ему недовольство повышением ключевой ставки ЦБ, ругаются на Банк России.

Путин пояснил журналистам, что если ЦБ не будет менять ставку, в нашей стране может повториться сценарий как в Турции. "Это серьёзный вопрос, серьёзный вызов",- заявил глава государства.

Путин считает, что инфляция в России на уровне 8% - это очень много, и, несомненно, нужно вернуться к целевым показателям 4%.

По словам президента, надо аккуратнее пользоваться этим инструментом, но ЦБ проводит независимую политику. Путин рассказал о невмешательстве в работу Центробанка. "Оцениваю её положительно",- добавил президент Он также сказал, что сейчас получается найти золотую середину между целями по сдерживанию инфляции и поддержанию экономического роста.

"От повышения ставок существуют какие угрозы - ограничение роста. Нам нужно обеспечить рост свыше мировых 3,4-3,5% в ближайшее время. Даже, как сейчас - 4,6%, 4,4-4,5% было бы хорошо. Но повышение ставок уменьшает эти возможности. Сегодня мы этого пока не видим, поскольку объёмы кредитования не падают",- пояснил Путин. Президент также отметил, что возможности банковской системы растут, только у Сбербанка триллион прибыли в завершающемся 2021году.

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