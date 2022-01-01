Подземные газохранилища Украины заполнены менее чем на половину: это исторический минимум

На Украине запасы природного газа в подземных хранилищах достигли своего исторического минимума. Сейчас они на 43% меньше, чем в это же время в 2021 году, следует из оперативных данных, размещенных на сайте украинского оператора «Укртрансгаз».
Запасы газа составляют сейчас 13,517 млрд кубометров. Хранилища заполнены менее чем на половину: свободно 16,452 млрд кубометров мощностей.
Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что 24 декабря Украина вошла «в зону исторически минимальных запасов газа в подземных хранилищах». При этом, по словам Миллера, Россия в 2021 году выполнила все свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
Ранее киевский эксперт по энергетике Валентин Землянский заявил, что Украина движется в газовый тупик, откуда ее может спасти только «Газпром».
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