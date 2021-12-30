Премьер-министр Украины Шмыгаль предложил ввести санкции против компаний-строителей Крымского моста

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Совет национальной безопасности и обороны предложения по санкциям в отношении компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.
Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в четверг, 30 декабря, сообщил, что речь идет о представителях не только российских, но и иностранных компаний, принимавших участие в возведении Крымского моста.
Кроме того, Денис Шмыгаль предложил ввести персональные ограничения и применить прочие меры к людям, которые на территории Крыма осуществляют якобы неправомерное судопроизводство в отношении граждан Украины.
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