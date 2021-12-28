Глава МИД Германии Бербок заявила о большой геостратегической роли «Северного потока – 2»

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 декабря 2021, 12:12 Источник: DPA

Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках разговора с представителями средств массовой информации во вторник, 28 декабря, о большой геостратегической роли "Северного потока — 2".

По словам главы внешнеполитического ведомства ФРГ, "Северный поток – 2" – это больше чем просто частный экономический проект.

Напомним, ранее сегодня постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что затягивание сертификации газопровода является проблемой не России, а европейских потребителей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости