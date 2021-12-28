Глава МИД Германии Бербок заявила о большой геостратегической роли «Северного потока – 2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках разговора с представителями средств массовой информации во вторник, 28 декабря, о большой геостратегической роли "Северного потока — 2".
По словам главы внешнеполитического ведомства ФРГ, "Северный поток – 2" – это больше чем просто частный экономический проект.
Напомним, ранее сегодня постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что затягивание сертификации газопровода является проблемой не России, а европейских потребителей.
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