Аргументы Недели Экономика 13+

Глава МИД Германии Бербок заявила о большой геостратегической роли «Северного потока – 2»

, 12:12 Источник: DPA

Глава МИД Германии Бербок заявила о большой геостратегической роли «Северного потока – 2»
Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках разговора с представителями средств массовой информации во вторник, 28 декабря, о большой геостратегической роли "Северного потока — 2".

По словам главы внешнеполитического ведомства ФРГ, "Северный поток – 2" – это больше чем просто частный экономический проект.

Напомним, ранее сегодня постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что затягивание сертификации газопровода является проблемой не России, а европейских потребителей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Косачёв: Россия имеет право использовать свои вооруженные силы для защиты россиян за рубежом

Косачёв: Россия имеет право использовать свои вооруженные силы для защиты россиян за рубежом

Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины, но имеет право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Экономика

В мире

Общество

В мире

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество