Производители шампанского попросили увеличить минимальную розничную цену на него до 199 рублей

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22 декабря 2021, 11:13 Источник: "Известия"

Фото: pixabay.com

Производители шампанского просят увеличить минимальную розничную цену бутылки напитка до 199 рублей. Сейчас она составляет 169 рублей. Об этом сообщают «Известия».

Ассоциация производителей игристых вин обратилась с письмом к министру финансов Антону Силуанову. В нем содержится предложение с 1922 года почти на 18% поднять минимальную розничную цену на шампанское. В настоящее время минимальная цена бутылки шампанского при покупке у заводов составляет 118 рублей, а розничная — 169. Авторы письма считают, что эти цены должны быть подняты до 140 и 199 рублей соответственно.

Свое предложение производители игристого вина аргументируют ростом себестоимости продукции и повышением с 1 января акциза. Из-за этого они не смогут уложиться в действующие минимумы.

В Министерстве финансов «Известиям» сообщили, что обращение к ним пока не поступило.

Ранее сообщалось, что в России с 2021 года увеличат минимальные розничные цены на крепкий алкоголь.

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