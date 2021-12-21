Виталий Мутко: ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ сделает ставки по ипотеке в 2022 году двузначными

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 декабря 2021, 11:50 Источник: РБК

фото: pixabay.com

Глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко считает, что ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка сделает ставки по ипотеке в 2022 году двузначными.

Мутко заявил в интервью РБК, что решение Банка России ещё раз повысить ключевую ставку приведёт к подъёму ставок по ипотечному кредитованию на новостройки до 10–10,2%.

Глава госкомпании «Дом.РФ» пояснил: «После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В 2022 году ставки могут вырасти до 10–10,2%». По данным Мутко, вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 п.п. выше.

17 декабря Банк России поднял ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5%. Набиуллина тогда заявила, что совет директоров ЦБ рассматривал варианты повышения ставки на 50, 75 и 100 базисных пунктов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поясняла, что регулятор повышает ключевую ставку, чтобы снизить инфляцию, от чего выиграют практически все категории граждан.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости