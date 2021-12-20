В Челябинской области увеличилось количество вакансий

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20 декабря 2021, 08:12 Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Из всех вакансий около 68% приходится на рабочие специальности. Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Регион нуждается в 44 157 работниках, это на 30,9% больше, чем в прошлом году.

По данным экспертов сети FinExpertiza, кадровый голод в стране достиг максимума за 7 лет. С октября 2020 по октябрь 2021 года потребность в новых кадрах увеличилась на 2,2 млн человек – почти на четверть. Телеграм-канал Глав.Индекс проанализировал цифры среди регионов УрФО и выяснил, что в Челябинской области ищут 44 157 работников. Это второе место после Свердловской области (55 432). За год потребность южноуральских предприятий в кадрах увеличилась на 30,9%. А вот закрывают вакансии только в Тюменской (сократились на 28,6%) и Курганской областях (сократились на 1,8%).

Аналитики отмечают, что дефицит кадров связан с демографической проблемой, а также оттоком трудовых мигрантов, ведь из всех вакансий около 68% приходится на рабочие специальности.

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