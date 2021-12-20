Боррель: Россия, воздерживаясь от увеличения поставок газа в Европу, может оказать давление на ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил опасения в связи с тем, что Российская Федерация, "воздерживаясь от увеличения объемов поставок газа" Европе, может оказать на ЕС давление.
Дипломат уточнил, что Москва выполняет свои обязательства по поставкам газа, однако "многие считают", что отказ российской стороны увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища – это средство политического давления на страны ЕС.
Жозеп Боррель допустил, что в данном случае речь может идти о желании России "обеспечить выдачу лицензии "Северному потоку – 2".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.