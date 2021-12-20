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Боррель: Россия, воздерживаясь от увеличения поставок газа в Европу, может оказать давление на ЕС

, 07:58 Источник: РИА "Новости"

Боррель: Россия, воздерживаясь от увеличения поставок газа в Европу, может оказать давление на ЕС
глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Thomas Koehler/photothek.net via

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил опасения в связи с тем, что Российская Федерация, "воздерживаясь от увеличения объемов поставок газа" Европе, может оказать на ЕС давление.

Дипломат уточнил, что Москва выполняет свои обязательства по поставкам газа, однако "многие считают", что отказ российской стороны увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища – это средство политического давления на страны ЕС.

Жозеп Боррель допустил, что в данном случае речь может идти о желании России "обеспечить выдачу лицензии "Северному потоку – 2".

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