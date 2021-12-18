Новый вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает «Северный поток - 2» геополитической ошибкой

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18 декабря 2021, 17:02 Источник: "Московский комсомолец"

Роберт Хабек, Michael Kappeler/globallook.com

Решение о строительстве «Северного потока-2» было для правительства ФРГ геополитической ошибкой. Такую точку зрения высказал вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам вице-канцлера, практически все страны Евросоюза, за исключением ФРГ и Австрии, всегда выступали против строительства газопровода. Он утверждает, что прежнее правительство Германии оказывало сильное политическое давление в вопросе разрешения «Северного потока - 2». Однако, несмотря на это, газопровод до сих пор не введен в эксплуатацию.

Хабек заявил, что пока нет ясности, сможет ли «Северный поток-2» начать работу, поскольку неизвестно, когда закончится процесс сертификации. Газопровод, согласно европейскому и германскому законодательству, должен соответствовать правилу анбандлинга, по которому компании, занимающиеся добычей ресурсов, не имеют права его транспортировать. Это правило, в случае с «Северным потоком-2» было нарушено.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предположил, что высокие цены на газ вынудят Германию запустить «Северный поток – 2» в январе следующего года.

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