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Депутат Завальный выразил мнение, что цены на газ вынудят Германию и ЕС запустить «Северный поток – 2» в январе

, 17:03

Депутат Завальный выразил мнение, что цены на газ вынудят Германию и ЕС запустить «Северный поток – 2» в январе
Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный в пятницу, 17 декабря, предположил, что Германия может запустить проект "Северный поток – 2" в январе следующего года.

Завальный напомнил, что в начале 2022 года кончается срок сертификации газопровода, а также заметил, что не в интересах ФРГ и стран Евросоюза тянуть с этим процессом дальше, поскольку к этому времени газа в ПХГ станет еще меньше, что простимулирует рост цен.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", председатель комитета ГД по энергетике обратил внимание на то, что большое влияние на процесс оказывают США, с которыми идет переговорный процесс, причем есть сигналы, что вопрос будет решен положительно.

Павел Завальный добавил, что Украине в свою очередь следует перестать делать острые заявления и шантажировать Европу, чтобы сохранить российский газовый транзит.

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