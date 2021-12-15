Российская власть не боится роста цен, поскольку не видит в этом серьёзной проблемы

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15 декабря 2021, 16:13 Источник: Новая газета

Фото: pixabay.com

В России инфляция в годовом выражении ускорилась с 8,13% до 8,4%. Минэкономразвития считает, что по итогам года цены вырастут на 7,4%. Тем временем официальный годовой показатель продовольственной инфляции уже превысил 10%, а россияне, согласно опросам Центробанка, оценивают рост цен на продукты до 30%.



Эксперты РАНХиГС рассчитали, что по итогам 2020 года, доля расходов на питание в семейных бюджетах составила 38,2% потраченных денег и приблизилась к рекордному уровню 2010-го (38,5%). Согласно результатам нового декабрьского опроса НИУ ВШЭ, 58% респондентов начали экономить на покупке одежды и обуви, 47% — сократили количество потребляемых продуктов питания или перешли на более дешевые аналоги, 45% — снизили расходы на покупку бытовой техники.



Российские власти заходят с другой стороны и приводят иные данные, возможно, считая, что пессимистический настрой россиян неуместен. Так, расчет аналитиков Deloitte говорит о том, что «…по итогам 2021 года оборот розничной торговли в России вырастет на 8% год к году, примерно до $510 млрд, что соответствует уровню 2019 года». При этом рост и стабильность экономики наблюдают целых 33% респондентов.



Согласно докладу Росстата, в январе-сентябре 2021 года в России выросли продажи предметов роскоши и дорогостоящих товаров длительного пользования. В ведомстве заявляют, что продажи часов увеличились на 37,5% в годовом выражении, мобильных телефонов — на 27,9%, ювелирных изделий — на 26,6%, автомобилей — на 24,8%.



В Центробанке утверждают, что «данные финансовых потоков указывают на продолжение роста экономической активности в середине IV квартала». Экономика восстанавливается. Правда, восстановление это обусловлено в первую очередь ростом цен на российский сырьевой экспорт.



Согласно данным экспертов НИУ ВШЭ, потребление основных продуктов в 2020 году по сравнению с 2019-м в среднем выросло: по мясу и мясным продуктам, молоку и молочным продуктам и яйцам — на 1,5–1,8%, по фруктам и ягодам — на 1,7%». Зато граждане стали есть меньше картофеля (на 2,9%) и растительного масла (на 1,3%). Также снизилось потребление хлеба и сахара.



Не многие помнят, что инфляция в 2014–2015 годах, колебалась в интервале 11–13%. При этом уже к концу 2016 года она упала в годовом выражении до 5,4%.



В настоящее время власть признает рост цен, но считает, что запас прочности у людей в этом смысле еще большой. Статистика показывает, что россияне продолжают делать покупки.



Профессор экономики и финансов Калифорнийского университета в Беркли Ульрика Мальмендир считает, что боязнь роста цен представляет собой некий «экономический опыт», пережитый в прошлом, и влияет на наше поведение в настоящем. Опыт лично пережитой финансовой травмы будет влиять на вас даже после того, как он больше не применим, объясняет она.



Можно сказать, что российская власть боится советского дефицита и ни в коем случае не хочет его допускать: пусть по высоким ценам, но товары должны быть. А нынешняя «инфляция» начальников совершенно не напрягает: они и сами не такое видали, при этом ничего серьёзным образом на них не отразилось.



Никакой «экономический кризис» не пугает людей, принимающих сегодня решения в российской экономике: во время «кризисных девяностых», либо «воинственных десятых», они не переживали никаких «финансовых травм». Они обогащались, делали головокружительные карьеры, никакой кризис не влиял на их благополучие. Эти люди сказочно обогащаются и сейчас.



По всей видимости, существенной проблемы в росте цен российские руководители не видят и эффективных мер по борьбе с инфляцией предпринимать не будут.



«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна с высокой вероятностью породит третью, связанную опять с продовольствием, <с которой> мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно», — заявил вице-премьер Андрей Белоусов на международном экспортном форуме «Сделано в России».





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