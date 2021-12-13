Политолог Белогорьев выразил мнение, что «Газпром» не будет форсировать запуск «Северного потока – 2»

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13 декабря 2021, 17:20 Источник: Свободная пресса

Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с журналистами в понедельник выразил мнение, что "Газпром" не будет форсировать запуск газопровода "Северный поток – 2".

Политолог отметил, что с новым правительством в Германии отношение к "Северному потоку – 2" изменилось.

Алексей Белогорьев в беседе со "Свободной прессой" уточнил, что "Зеленым" данный проект не нравится как по содержанию, так и по форме. А Свободные демократы хорошо относятся к газовой отрасли и хотели бы сохранить импорт топлива из РФ, однако для их избирателей критичны вопросы прав человека в России. "То есть, у них забот больше даже не об экономике, а о политике", – подчеркнул специалист.

По мнению политолога, однако, у правительства Германии нет рычагов воздействия на "Северный поток – 2", поскольку существуют конкретные процедуры и критерии, по которым происходит одобрение оператора, вследствие чего пространство для маневра в сложившихся условиях достаточно маленькое. Белогорьев уточнил, что полностью заморозить проект нельзя. Более того, у специалиста сложилось ощущение, что "Газпром" уже не очень заинтересован в быстром запуске газопровода, так как нынешние цены на газ Россию полностью устраивают, а свободного топлива для того, чтобы увеличить поставки в Европу, почти нет.

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