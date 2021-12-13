Не хватает удобрений: снизится урожайность, улучшится экологичность

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 декабря 2021, 11:12

На мировом рынке наблюдается подорожание топлива и удобрений. Всё это скажется на стоимости сельхозпродукции. Отечественные аграрии, которые также закупают семена, удобрения за рубежом, будут вынуждены поднять цены. В новом году россияне снова ощутят на себе очередную волну продовольственной инфляции. Больше всего подорожают картофель, зерновые, овощи.



Продовольственный рынок претерпел значительные изменения из-за пандемии. Распад логистики заставил торговые сети перестраивать торговый процесс заново. Ковидная эпопея сдвинула макроэкономические процессы. К равновесию мир так и не пришёл, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. За последнее десятилетие рост цен на продукты стал самым высоким. На важнейшие товары она увеличилась на треть. И снижения не предвидится.

России не хватает удобрений. За рубежом они подорожали в два раза, а калийные и фосфатные удобрения - на 300%. Азотных удобрений катастрофически не хватает во всём мире. На складах не осталось запасов. Продажи начнутся не раньше второго полугодия следующего года. Производство тонны аммиака оценивается в 1000 долларов, что в 9 раз выше, чем в прошлом году.



Возможно, что со снижением урожайности повысится экологичность продуктов питания.





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