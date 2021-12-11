Всемирный банк предоставит Украине 150 миллионов долларов на вакцинацию против коронавируса

Всемирный банк выделит Украине 150 миллионов долларов помощи на вакцинацию от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставила днем в субботу, 11 декабря, пресс-служба банка.
Уточняется, что вышеуказанная сумма позволит предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, которые вызваны пандемией коронавируса нового типа, а также дадут возможность укрепить национальную систему здравоохранения Украины.
Подчеркивается, что 120 миллионов дополнительного финансирования помогут украинскому правительству закупить 16,5 миллиона доз вакцин, которых хватит для вакцинации около 20% населения. Еще $30 миллионов будут направлены на финансирование кампании по вакцинации, а также на приобретение оборудования для обеспечения охлаждения препаратов и управления отходами.
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