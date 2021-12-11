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Всемирный банк предоставит Украине 150 миллионов долларов на вакцинацию против коронавируса

, 14:05 Источник: ТАСС

Всемирный банк предоставит Украине 150 миллионов долларов на вакцинацию против коронавируса
шприц, pixabay.com

Всемирный банк выделит Украине 150 миллионов долларов помощи на вакцинацию от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставила днем в субботу, 11 декабря, пресс-служба банка.

Уточняется, что вышеуказанная сумма позволит предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, которые вызваны пандемией коронавируса нового типа, а также дадут возможность укрепить национальную систему здравоохранения Украины.

Подчеркивается, что 120 миллионов дополнительного финансирования помогут украинскому правительству закупить 16,5 миллиона доз вакцин, которых хватит для вакцинации около 20% населения. Еще $30 миллионов будут направлены на финансирование кампании по вакцинации, а также на приобретение оборудования для обеспечения охлаждения препаратов и управления отходами.

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ЕТ

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